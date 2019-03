Exkursion 1: Thingvellir – Kaldidalur – Snaefellsnes – Hvalfjördur

Termin: 10.08.2019 bis 18.08.2019

Den Schwerpunkt dieser Exkursion bildet die Halbinsel Snaefellsnes im Westen Islands mit dem Vulkan Snaefellsjökull. Snaefellsnes wird invielen Reiseführern als “Island in klein” beschrieben. Tatsächlich finden wir hier auf kleinem Raum viele für Islandtypische geologische Phänomene nahe beieinander. Dies sind jungevulkanische Krater, aber auch Überreste längst erloschener Vulkane, Gletscher und Wasserfälle. Dadurch erhältst Du einen guten Einblickin die Entwicklung dieser vulkanischen Halbinsel sowie von Vulkanen im Allgemeinen.

Ein weiteres Hauptthema dieser Exkursion ist die Entwicklung geologischer Grabenstrukturen. Weitere Höhepunkte dieser Exkursion bilden die Hochland-Route Kaldidalur mit dem Langjökull-Gletscher, die “Lavawasserfälle” Hraunfossar, die größte geothermische Quelle der Welt bei Reykholt, sowie der berühmte Ringwallkrater Eldborg (“Feuerburg”).

Reiseverlauf Exkursion 1

Wir übernachten in festen Unterkünften an besonderen Orten, Ferienwohnungen und Gästehäusern, in 2-Bett und gelegentlich in 3-Bett Zimmern meist – wie auf Island üblich – mit Gemeinschaftsbad. Für vier Nächte gibt es die Möglichkeit, in Einzelzimmern zu übernachten (begrenzte Anzahl an Einzelzimmern). Das Abendessen wird in den meisten Fällen vor Ort angeboten. Nach Möglichkeit und auf Wunsch können wir an manchen Orten gemeinsam eine einfache und günstige Mahlzeit kochen.

Tag 1, Samstag 10.08.2019

Ankunft in Reykjavik, Transfer vom Flughafen zur Unterkunft, Kennenlernen der anderen Teilnehmer*innen, auf Wunsch gemeinsames Abendessen.

Tag 2, Sonntag 11.08.2019

Perlan (isl. die Perle), den Warmwasserspeicher in Islands Hauptstadt, das Museum der Naturwunder Islands mit einem künstlichen Gletscher samt Eishöhle. Die weitere Reise führt über Mosfellsbaer und Thingvellir nach Laugarvatn.Wir steigen an mehreren Orten aus und lassen uns unter anderen die Entwicklung geologischer Grabenstrukturen erklären. In Thingvellir gehen wir je nach Wetter und Stimmung 2 bis 3 km (ebenes Gelände) zu Fuß, unter anderem durch die „Allmännerschlucht“ Almannagjá mit dem Parlamentsplatz zum Wasserfall Öxaráfoss.

Foto: Agust Gudmunsson